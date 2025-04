In provincia di Cremona, come nel resto della Lombardia, nel 2023 si è registrata una crescita dei reati, che si attestano a 3.030 ogni 100mila abitanti, contro i 2.844 dell’anno precedente.

A fornire il dato è l’analisi dei flussi dei fenomeni delinquenziali elaborati da Polis Lombardia.

Considerando i reati di tipo violento, nel 2023, i capoluoghi lombardi mostrano livelli significativamente più elevati di criminalità rispetto alle rispettive province, evidenziando una chiara concentrazione della criminalità nei principali centri urbani. In questo senso, a Cremona l’indice di criminalità è al 27,69, mentre in provincia è pari a 11,76.

E in effetti, analizzando i dati nel dettaglio, quelli peggiori riguardano la città capoluogo, dove crescono le denunce per violenze sessuali, che nel 2023 sono state 17, contro le 13 dell’anno prima, così come le lesioni dolose, passate da 142 a 151. Le rapine tra il 2021 e il 2023 sono addirittura raddoppiate, passando da 25 a 49, e confermando il trend di crescita già registrato nel 2022, quando erano state 50.

Ma anche altri tipi di reato sono in crescita. Così come il furto con destrezza, per il quale si passa da 202 denunce a 260, così come quello su auto in sosta, che passa da 90 a 119.

Resta stabile il numero di furti in abitazione, che sono stati 191 nell’ultimo anno rilevato. Leggero calo invece per i colpi commessi in esercizi commerciali, che passano da 186 a 179. Raddoppiano invece i ciclomotori rubati – che dai 3 denunciati nel 2022 passano agli 8 del 2023 – e quello di auto, che passa da 23 a 51.

Guardando invece il territorio provinciale, le lesioni dolose passano da 365 a 413, mentre restano invariate le violenze sessuali: 36 quelle denunciate complessivamente nel 2023. Si conferma anche sul territorio la tendenza di crescita delle rapine tra il 2021 e il 2023, che passano da 64 a 100.

Sono poi 24 i furti con strappo denunciati, 455 quelli con destrezza (in crescita). Aumentano anche quelli in abitazione, passati da 707 a 979. Si conferma anche in provincia il calo dei colpi nei negozi, 358 quelli registrati, mentre 266 sono i furti commessi sulle auto in sosta. 122 sono invece le auto rubate nel 2023.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata