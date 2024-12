Rafforzare la collaborazione tra il Comune di Cremona e l’Università Cattolica del Sacro Cuore per valorizzare le conoscenze e le competenze di giovani qualificati e meritevoli così da assicurare una migliore qualità di vita dei cittadini e erogare servizi e prestazioni più performanti.

Questo l’obiettivo dello schema di convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, approvato dalla Giunta su proposta della vicesindaco Francesca Romagnoli, assessore con delega alle Risorse umane e all’Organizzazione, per l’inserimento di studenti da assumere con contratto a tempo determinato di formazione e lavoro.

L’Amministrazione comunale ha così colto l’opportunità offerta da quanto previsto dall’art. 3-ter del D.L. 22 aprile 2023 n. 44, convertito in legge n. 74/2023, che ha introdotto nuove misure per favorire il reclutamento di giovani da inserire nella Pubblica Amministrazione tramite contratti di formazione e lavoro per giovani studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, attraverso la stipula di convenzioni non onerose con istituzioni universitarie legalmente riconosciute.

Lo schema di convenzione, approvato dalla Giunta, da un lato esprime la volontà dell’Università Cattolica di collaborare con il Comune per l’attivazione di progetti di formazione universitaria e corsi professionalizzanti, volti ad agevolare l’accesso al mondo del lavoro pubblico e, dall’altro, l’intenzione del Comune di Cremona di valorizzare, sviluppare e accrescere le conoscenze degli studenti all’interno di un percorso di professionalizzazione della durata di 36 mesi.

La convenzione entrerà in vigore a decorrere dal giorno della sottoscrizione e ha la durata corrispondente a quella prevista dalla normativa di riferimento, cioè fino al 31 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe che dovessero essere disposte dal legislatore.

“Questa convenzione, che andremo a sottoscrivere nelle prossime settimane, è sicuramente un importante tassello nel rapporto di collaborazione tra il Comune e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in quanto offre l’opportunità di valorizzare le conoscenze e le competenze di giovani studenti, qualificati e meritevoli, che possono entrare nel mondo del lavoro con un contratto a tempo determinato. Questo contratto, una volta scaduto, potrà trasformarsi a tempo indeterminato. I vantaggi sono molteplici, sia per il Comune che per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ma soprattutto per ragazze e ragazzi che potranno mettere in pratica quanto acquisito nel corso dei loro studi”, dichiara al riguardo la vicesindaco Francesca Romagnoli.

© Riproduzione riservata