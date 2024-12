Iniziato questa mattina in piazza Stradivari l’allestimento del palcoscenico per la “Notte più lunga”, il format per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo organizzato dal Comune in stretta collarazione con il collettivo Ape?Sì, specialista in ambito di produzione di eventi ed intrattenimento, rivolto all’universo della musica elettronica e del clubbing. Un djset che si propone di avere una ricaduta nazionale e attrattivo anche per un pubblico non solo del territorio.

Ospite della serata sarà Alex Neri con l’esclusivo Planet Funk djset progetto elettronico internazionale, di cui è storico fondatore e produttore. L’evento inizierà alle 22:00 con l’opening a cura del collettivo Ape?Sì. Questo porterà sino ai festeggiamenti che seguiranno il countdown di mezzanotte ed al main act con il Palnet Funk djsetdi Alex Neri.

Il nuovo format nelle intenzioni del Comune si pone l’obiettivo di incrementare l’attrattività del centro storico, incentivare la partecipazione della cittadinanza e la presenza di turisti e visitatori, dato già confermato dalla registrazione di un picco di prenotazioni per le ultime notti dell’anno nelle strutture ricettive del territorio.

Contribuiscono alla nascita de La Notte più lunga: BeMyMusic Cremona per il supporto alla produzione, Acid Studio per l’assistenza tecnica e i media partner Radio Number One e ProCremona. gb

© Riproduzione riservata