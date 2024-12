Si chiude il 2024 della Cremonese che, con la sfida di domenica allo Zini contro il Brescia ha concluso gli impegni dell’anno solare.

Un derby indigesto, un’ottima prestazione ma un successo gettato alle ortiche in un finale di gara sciagurato: il gol di testa di Vazquez pareggiato dalla prodezza in rovesciata di Moncini, nonostante la superiorità numerica grigiorossa.

Per i ragazzi di mister Giovanni Stroppa l’appuntamento al 4 gennaio al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per la ripresa degli allenamenti in vista della prima gara di Serie B del nuovo anno contro il Frosinone.

Per tutti gli appassionati, c’è l’ultima puntata de Il Grigio e il Rosso su CR1, canale 19, lunedì alle ore 21:00. Con Eleonora Busi e i suoi ospiti si parlerà del derby e di un 2024 che ha visto la Cremo arrivare ad un passo dal sogno.

© Riproduzione riservata