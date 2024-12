CR1 è pronta ad accendersi per una serata indimenticabile. A partire dalle 21:30, andrà in onda “Ogni giorno con noi – Speciale Capodanno”, un lungo spettacolo per celebrare l’arrivo del 2025 con musica, intrattenimento, cucina e sorrisi. Con Eleonora Busi e Giovanni Rossi.

L’evento sarà trasmesso su CR1 – canale 19 per tutta la Lombardia – e in diretta streaming su www.cremona1.it. Una lunga serata che vedrà alternarsi momenti di intrattenimento con esibizioni di artisti e ospiti speciali, pronti a stupire il pubblico a casa con performance dal vivo.

Il momento clou sarà naturalmente il conto alla rovescia per la mezzanotte, accompagnato da un brindisi con tutti i volti di CR1, per accogliere il 2025 in nostra e in vostra compagnia.

Le puntate in diretta di Ogni giorno con Noi nella sua collocazione abituale, quella del mezzogiorno, riprenderanno lunedì 13 gennaio. Nel frattempo godiamoci la festa in tv: una novità assoluta nel palinsesto di CR1, ideata per starvi accanto e regalarvi un sorriso anche in questo appuntamento. Con l’augurio di un gioioso 2025!

