In tanti a ballare e festeggiare il Capodanno in piazza Stradivari, nella “Notte più lunga” organizzata dal Comune e dai ragazzi di Ape?Sì! in un djset condotto da Alex Neri e progetto Planet Funk. In una scenografia piena di luci, anche l’assessore a Turismo e Politiche Giovanili Luca Burgazzi, che ha fortemente voluto questo nuovo format con l’intento di farne elemento attrattivo per visitatori da fuori Cremona.

Non si sono registrati incidenti per l’esplosione di fuochi e botti, che come ogni anno ci sono stati in varie zone della città, nonostante l’ordinanza sindacale che li vietava.

© Riproduzione riservata