Un personaggio storico della nostra città, amato e ben voluto da tutti: è morto a 72 anni, dopo una malattia, Maurizio Cozzoli, conosciuto da tutti come il “Caimano del Po”.

Cozzoli aveva fatto del nuoto in fiume (il Po in particolare) la sua filosofia di vita. Ha sempre seguito le barche a nuoto, durante gli eventi ufficiali della nostra città e della nostra Provincia. Il suo sorriso e una parola simpatica e cordiale per tutti lo avevano fatto diventare un “amico” dei cremonesi, oltre al suo essere stato professore all’Agraria e socio onorario della Baldesio.

Nel maggio 2023 era diventato presidente del Lions Cremona Lido Po.

Il 14 febbraio 1993, aveva portato a termine in 9 ore e 52 minuti la più lunga maratona internazionale di Gran Fondo nelle acque del Rio Paranà in Argentina.

Aveva anche attraversato lo Stretto di Gibilterra (Europa Africa) da Tarifa (Spagna) a Punta Cires (Marocco) ed è stato il primo nuotatore italiano a essere riuscito nell’epica impresa.

Era socio degli Azzurri d’Italia: aveva appena iniziato a organizzare un corso per bagnini, che sarebbe dovuto partire nel gennaio 2025.

© Riproduzione riservata