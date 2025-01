Il cremonese Oreste Perri non sarà più il commissario tecnico della canoa azzurra. L’ex campione ha spiegato telefonicamente: “resterò in nazionale, ma non più come allenatore”. Perri avrà infatti un ruolo dirigenziale: “Farò il consulente del presidente”. Non una decisione sua: “È stata una scelta federale” ha spiegato.

Il noto campione cremonese che vanta anche un’esperienza in politica, essendo stato sindaco di Cremona dal 2009 al 2014 per il centrodestra, ha partecipato a 11 edizioni delle Olimpiadi con grandissime soddisfazioni. “Una vita stupenda – ha commentato – ma ora è tempo di fermarsi”.

Silvia Galli

