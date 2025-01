Ha chiuso il 31 dicembre a Castelverde lo storico negozio di elettrodomestici Elettropiù, che comprendeva anche un’attività di elettricista da parte del titolare, Ruggeri. Una storia iniziata 70 anni fa, da un’idea del padre, Alberto Ruggeri conosciuto da tutti come “Bertino”, portata avanti dal figlio Ivano e dalla moglie Monica.

Le serrande si sono abbassate perché Ivano e la moglie sono in pensione e nessuno si è fatto avanti per rilevare l’attività. Il titolare si è detto dispiaciuto per la chiusura, anche perché il negozio rappresentava un servizio importante per Castelverde.

Non solo: con la sua attività di elettricista, Ruggeri sempre servito case e cascine per riparare guasti di giorno e di notte. Ora, tuttavia, si vuole godere una pensione meritata, che lascia però ancora spazio a qualche lavoro e qualche consulenza, con ritmi più rallentati.

Silvia Galli

