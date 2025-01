Per la prima volta anche il Santuario della Comella di Seniga diventa lo spazio ideale per raccogliere presepi e creazioni artistiche. Lo fa per volere del parroco don Alessandro Lovati, che invita tutti – dato che Seniga è a metà strada tra Cremona e Brescia – ad ammirare queste composizioni (presepi e diorami) allestite con la giusta luminosità soffusa nella cripta.

Veri e propri capolavori, uno dei quali arriva direttamente da San Gregorio Armeno, patria dei presepi. E poi c’è il diorama di San Francesco, negli 800 anni dalla Stimmate del Santo Patrono d’Italia.

G.G.

© Riproduzione riservata