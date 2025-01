Dopo dieci giorni di aria soffocante, la morsa dello smog ha finalmente allentato la presa. Le piogge degli ultimi due giorni, infatti, hanno riportato il livello delle polveri sottili al di sotto della soglia limite, pari a 50 microgrammi per metro cubo. Nella giornata del 5 gennaio, le colonnine del territorio hanno misurato in media 47,3 µg/m³.

Considerando che il maltempo si protrarrà ancora per alcuni giorni, secondo Arpa Lombardia, si osserverà una ulteriore dispersione delle sostanze inquinanti presenti nell’aria.

Cremona, a causa della situazione contingente, è sottoposta alle misure temporanee di secondo livello (rosso) per il contrasto all’inquinamento atmosferico da venerdì scorso. Tra queste, il divieto di circolazione per determinati veicoli, in orario diurno, il divieto di sostare con il motore acceso, di utilizzare impianti di riscaldamento alimentati a biomasse legnosa se non in grado di rispettare determinati valori di emissioni, divieto di combustione all’aperto e riscaldamenti non oltre i 19 gradi. Il divieto riguarda anche lo spandimento dei reflui zootecnici.

Limiti che verranno meno a fronte della riduzione dello smog. Negli ultimi dieci giorni le emissioni record sono state nella giornata di Capodanno, incrementate dall’esplosione di botti e fuochi d’artificio: in quel giorno si sono sfiorati i 133 µg/m³.

LaBos

