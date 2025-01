Sciopero 10 gennaio, primo venerdì nero 2025: dai trasporti alla scuola, i motivi

(Adnkronos) – E’ in arrivo il primo sciopero del 2025. Il 10 gennaio si preannuncia una giornata nera dei trasporti e non solo. Oltre a metro, bus, tram, treni a rischio anche il comparto scuola.

I lavoratori Rfi si fermeranno dalle 21 del 9 gennaio alle 20.59 del 10 mentre il Tpl farà i conti con lo sciopero nazionale di 4 ore (con articolazione oraria a livello territoriale). Sul fronte del trasporto aereo, nella stessa giornata sciopereranno anche i lavoratori di handler, della Sea spa e addetti alle pulizie.

A Roma trasporto pubblico a rischio per 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30. A proclamare lo sciopero il sindacato Faisa Confail. L’agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati. Lo comunica Roma Servizi per la Mobilità.

Trenitalia sul sito ricorda sempre che nelle giornate di sciopero vengono assicurati i “servizi minimi di trasporto. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale”.

Per la stessa giornata è previsto anche lo sciopero di tutto il personale docente, educativo e Ata, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, proclamato dal CSLE (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei). “Si ricorda che detto sciopero è per scuole pubbliche, private e comunali di ogni ordine e grado compresi asili e educatori – si legge sul sito – Abbiamo indetto uno sciopero per i seguenti motivi: Un aumento più oneroso degli stipendi portando i salari allo standard Europeo; Abolizione immediata dell’obbligo verso i Collaboratori scolastici ad effettuare cambio di pannolini e igiene sanitaria su alunni “D.A.”; Predisporre corsi abilitanti per i Collaboratori che vogliono effettuare la mansione in cui si prevede pannolini e igiene sanitaria su alunni “D.A.” e riconoscimento economico suppletivo; Abolizione immediata del decurtamento orario sulle ferie per chi aderisce agli scioperi, in quanto azione anti Costituzionale e anti Democratica; Mancata erogazione di indennizzo per la turnazione codice 1531; Rispetto sulle sostituzioni del personale circolare n°354 del 05/01/2024; Rispetto del rapporto frontale 1 a 7 educatrice/bambini legge regionale n°7/2020 art.35 comma 1”.