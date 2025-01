Consueto appuntamento alla casa natale di don Primo Mazzolari, la cascina San Colombano, domenica prossima 12 gennaio, in occasione del 135° anniversario della sua nascita. Tavola della pace di Cremona e dell’Oglio Po, Pax Christi, la Comunità Laudato Sì, il “Forum per la pace e il diritto dei popoli Primo Mazzolari” sono tra gli organizzatori dell’iniziativa che prenderà il via dalla casa parrocchiale del Boschetto. Più che mai attuale una frase tratta da un inedito di don Primo: “Le autoblinde, i carri armati e adesso le bombe atomiche non servono la libertà e l’indipendenza, ma le tirannie e le dittature … Gli ordigni non ne hanno colpa, è vero: ma se ci mettono in tentazione di far male, perché fabbricarli?”

“Aprite la porta alla pace” il titolo dato dagli organizzatori: “Nell’anno giubilare la porta più importante da aprire, sia per i credenti che per i non credenti, dovrebbe essere quella della pace. Perché non avviene? Oppure: come farla aprire?”.

