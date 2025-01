9.600 euro per il sindaco, 7mila e 245 per il vice, 5.796 euro per gli assessori e il presidente del Consiglio Comunale. Sono le indennità di funzione lorde stabilite dalla legge, che spettano agli amministratori in carica e sono state ufficializzate nella determina di inizio anno del direttore del servizio economico finanziario del Comune di Cremona.

Complessivamente la giunta di Andrea Virgilio, composta da nove assessori tra cui il vicesindaco, costerà 807.600 euro; la spesa per il consiglio comunale, che comprende sia l’indennità del presidente sia i gettoni di presenza dei consiglieri, ammonta a 159.500 euro, dunque poco meno di un milione di euro la cifra che il Comune dovrà erogare nel corso dell’anno.

Non è sempre stato così, infatti è solo dalla legge di Bilancio del 2022 che i compensi per gli amministratori locali sono stati parametrati a quelli dei presidenti delle Regione. In particolare, per un comune come Cremona che è al di sotto dei 100mila abitanti, al sindaco spetta il 70% di quanto percepisce il governatore della Regione Lombardia. Da quella cifra discendono poi gli importi mensili per il vicesindaco (il 75%); per gli assessori e del presidente del consiglio (60% del sindaco).

Un bel salto rispetto al 2021, quando lo stipendio del primo cittadino era all’incirca la metà di adesso (4.734 euro) e quello degli assessori ammontava a 2.840 uro.

Le indennità sono state gradualmente aumentate tra 2022 e 2023 per arrivare a regime l’anno scorso. E quest’anno sono state confermate.

