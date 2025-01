Si è conclusa con grande soddisfazione la Mostra dei Presepi di Credo Odv, promossa da Confcommercio Provincia di Cremona, in collaborazione con Le Botteghe del Centro, il Distretto Urbano del Commercio (Duc) e il Comune di Cremona. L’iniziativa ha attirato oltre 1.700 visitatori, trasformando due vetrine spente in un simbolo di rinascita per il centro storico.

Oltre al successo di pubblico, la mostra ha avuto un ulteriore risultato tangibile: lo spazio che l’ha ospitata sarà affittato per tre mesi da un temporary shop, confermando il valore di iniziative che sanno unire tradizione, solidarietà e rilancio economico.

Soddisfatto del risultato Stefano Anceschi, direttore generale di Confcommercio Provincia di Cremona: “Questo risultato dimostra quanto sia importante mettere in campo progetti capaci di combinare creatività e strategia per rivitalizzare il tessuto commerciale urbano. La mostra ha rappresentato non solo un’attrazione per i visitatori ma anche un’occasione per mostrare il potenziale di spazi temporaneamente inutilizzati, dando un segnale concreto di sviluppo e attenzione per il territorio”.

Eugenio Marchesi, Presidente delle Botteghe del Centro, conferma: “Riaccendere due vetrine spente è stato un gesto simbolico e concreto per il nostro centro storico. Siamo grati a Gas Sales Energia, partner dell’iniziativa, per il loro contributo. Questo progetto ha rafforzato l’identità delle vie dello shopping di Cremona, offrendo un’esperienza unica che ha saputo coniugare tradizione e modernità. Abbiamo anticipato in modo concreto quello che sarà uno dei progetti di punta del 2025 di Confcommercio, ovvero il progetto Cities, una serie di strumenti e iniziative che sosterranno il commercio e l’innovazione nei centri urbani, valorizzando il commercio locale e migliorando la qualità della vita nei territori”.

Andrea Badioni, Presidente di Confcommercio Provincia di Cremona conclude mettendo in luce il valore sociale dell’iniziativa: “La Mostra dei Presepi è un esempio di come la collaborazione tra associazione, enti e istituzioni possa generare valore per la comunità. Ringrazio il Comune, il Duc e tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa. Aver fatto sistema ha permesso non solo di animare il centro durante le festività, ma anche di creare nuove opportunità economiche, dimostrando che il centro storico è il cuore pulsante della nostra città. Un grazie anche a Credo Odv, che ha allestito la mostra e a cui saranno donate le offerte raccolte che, grazie alla generosità dei visitatori, sosterranno due asili in Ucraina, dove l’associazione è attiva da tempo”.

