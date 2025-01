Tempo di consuntivi alle Figlie di S. Camillo: il 2024 è stato un anno record soprattutto per la Unità Operativa complessa di Medicina Interna diretta dal Prof Maurizio Marvisi.

Il reparto di degenza ha effettuato circa 600 ricoveri con una degenza media (numero di giorni di degenza per ogni singolo paziente) di 9.9 giorni, dato nettamente inferiore alla media regionale dei reparti di medicina interna della regione che è di 11.58 giorni. In linea con i dati regionali è l’indice che valuta la complessità dei casi( gravità clinica dei pazienti) .

Importante l’attività della riabilitazione respiratoria (coordinata dalla dottoressa Ramponi)che accoglie pazienti con malattie respiratorie cronica dal nostro ospedale e dagli ospedali limitrofi (Crema, Manerbio, Casalmaggiore , ecc) ma anche fuori regione, creando mobilità attiva (pazienti in lista di trapianto di polmone, fibrosi polmonare). In aumento anche i day hospital riabilitativi (denominati MAC) : 598 accessi.

Importante anche l’incremento dell’attività ambulatoriale. L’ambulatorio di medicina interna esegue circa 1000 prestazioni ambulatoriali \anno. La patologia più gettonate sono è l’osteoporosi e le malattie metaboliche dell’osso (coordinato dalla Dottoressa Balzarini). Importante l’attività del centro obesità che ha eseguito 102 nuove visite e circa 400 controlli (diretto dalla Dottoressa Mancini). Inaspettato anche il dato positivo dell’ambulatorio endocrinologico(gestito dalla Dottoressa Pedercini), incentrato sulle patologie della tiroide, che ha eseguito ben 2238 prestazioni \anno (prime visite, controlli, ecografie tiroide e agospirati)

In incremento esponenziale anche l’attività pneumologica che ha eseguito 1200 visite ambulatoriali, 900 prove di funzionalità respiratoria (la spirometria necessaria per la diagnosi delle patologie respiratorie acute e croniche) , 261 polisonnografie ( esame necessario per la diagnosi delle apnee durante il sonno).

Importante è anche la attività di ricerca clinica che ha portato il reparto a pubblicare studi pubblicati su riviste internazionali. Inoltre, il Prof Marvisi è presidente regionale in carica della FADOI Lombardia che è la maggiore società scientifica di Medicina interna presente sul territorio regionale. I medici della UO partecipano attivamente con relatori agli eventi formativi .

