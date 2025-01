Per poter eseguire alcuni interventi di straordinaria manutenzione in completa sicurezza, martedì 14 e mercoledì 15 gennaio gli attuali spazi dell’Ufficio Anagrafe non saranno accessibili al pubblico che potrà comunque usufruire di tutti i servizi, che non saranno interrotti, in una zona adiacente, l’Ufficio Elettorale, che sarà debitamente indicata. Rimane invariato l’ingresso che sarà sempre da via Ala Ponzone, 32.

Giovedì 16 gennaio gli spazi dell’Ufficio Anagrafe interessati dai lavori saranno di nuovo disponibili al pubblico.

L’Amministrazione comunale, scusandosi per il temporaneo trasferimento e per limitare il più possibile il disagio agli utenti, ha fatto in modo di ridurre al minimo i giorni di chiusura per questo intervento che non può essere procrastinato.

