Parla la signora Laura Valcarenghi, moglie del soncinese ferito dallo squalo a Marsa Alam. Anche lei si trovava in Egitto, in vacanza con il marito: “Abbiamo vissuto momenti drammatici e tragici. Oltre a lui c’era anche l’altra famiglia ed eravamo insieme nella stessa stanza, nell’ambulatorio del villaggio. Erano momenti in cui si piangeva e basta, in attesa di notizie. Che per noi, fortunatamente, sono state confortanti”.

Servizio di Andrea Colla, riprese e foto di Francesco Sessa

© Riproduzione riservata