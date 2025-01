Continuano i controlli notturni da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, che in questi giorni stanno pattugliando il territorio per garantire la sicurezza delle strade. In questo contesto, i militari, venerdì notte, hanno rinvenuto un furgone Fiat rubato nel giugno scorso in provincia di Mantova. Il mezzo si trovava in via Giuseppina, nei parcheggi all’esterno dell’ospedale Maggiore.

Dopo gli accertamenti di rito, il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario. Un intervento che testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare i reati predatori e nel garantire la sicurezza dei cittadini.

Per quanto riguarda invece la guida in stato di ebbrezza, che come spiegano dal comando “è una delle principali problematiche per la sicurezza stradale in Italia”, gli uomini dell’Arma hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 48 anni, fermato verso l’una e mezza di notte in via Bergamo, alla guida della sua auto.

Dai controlli è risultato in evidente condizione di alterazione: il test alcolemico ha rilevato un tasso di 1,70 g/l, oltre il triplo del consentito. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, la sua patente è stata ritirata e il suo veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.

“I controlli in tal senso saranno intensificati e l’episodio di Cremona è un monito a tutti i conducenti: l’alcol al volante non è solo una violazione della legge, con conseguenze economiche, legali e morali che vanno ben oltre le sanzioni, ma anche un grave rischio per la sicurezza” fanno sapere ancora dal comando. “Il comportamento irresponsabile di chi si mette al volante sotto l’effetto dell’alcol non solo mette in pericolo la propria vita, ma anche quella degli altri utenti della strada, con conseguenze drammatiche”.

© Riproduzione riservata