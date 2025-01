Si è conclusa ieri la tredicesima edizione della Mostra presepi organizzata dai soci dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, sede di Cremona con oltre 2000 visitatori. “Un ringraziamento particolare – scrive la portavoce del sodalizio, Anita Diana – al parroco don Antonio Bandirali che ci ha ospitato nel

Refettorio di San Pietro, a don Claudio Anselmi per l’esposizione nella Chiesa di Santa Rita e al Comune di Cremona per aver permesso l’esposizione di alcuni presepi in Palazzo Comunale. Un arrivederci alla prossima edizione con grandi novità”.

Per chi volesse esporre un presepe o partecipare al corso di tecnica presepistica i riferimenti sono cremona.presepi@libero.it: tel.3463091505

