Il 5 agosto del 2020 ad una ginecologa dell’ospedale di Cremona era stato rubato il telefonino. Quando la dottoressa si era spostata dall’ambulatorio per fare delle fotocopie, qualcuno era entrato e le aveva sottratto il cellulare. Il responsabile del furto aggravato è un romeno di 32 anni, con precedenti penali alle spalle, che oggi è stato condannato a 2 anni e a 950 euro di multa.

L’uomo, che si trovava in reparto in attesa che la moglie partorisse, si era introdotto nell’ambulatorio approfittando dell’assenza della vittima per rubarle il telefono. Il 32enne, che aveva la mascherina anti Covid abbassata, era stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.

Al momento del furto era l’unico presente in reparto. L’uomo era inoltre stato riconosciuto dai carabinieri come l’autore del furto in un supermercato messo a segno il giorno precedente.

Il telefonino era stato poi ceduto ad amico, a sua volta accusato di ricettazione. Dal cellulare era stato hackerato il profilo Instagram della dottoressa e carpiti i dati del cognato, che si era ritrovato da pagare un abbonamento per alcuni acquisti mai effettuati.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata