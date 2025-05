L’afflusso sembra maggiore rispetto a settembre, ovviamente facendo il confronto da venerdì a venerdì, perché è ovvio che poi tra sabato e domenica gli accessi aumenteranno.

La Superbike torna al Cremona Circuit e l’entusiasmo è anche nelle voci dei tifosi e delle tifose che non hanno voluto perdere il gran appuntamento. Uno show che parte proprio dalla passione di chi ama le due ruote e organizza trasferte come quelle a San Martino per non perdersi un chilometri dei propri beniamini.

G.G. (video Max Gabbiani)

© Riproduzione riservata