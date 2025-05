Incidente nel primo pomeriggio di venerdì in via Dante, dove due pullman si sono scontrati uscendo dal piazzale delle ex Tranvie. Erano circa le 13.15 quando i due mezzi, tentando entrambi di svoltare verso destra, si sono urtati.

Su entrambi erano presenti passeggeri, ma nessuno si è fortunatamente fatto male. L’incidente ha però provocato problemi alla viabilità della via, proprio in un orario in cui è particolarmente affollata a causa dell’uscita degli studenti dalle scuole. Si sono quindi create code ed ingorghi.

Per gestire la viabilità è intervenuta la Volante, mentre dei rilievi si è occupata la Polizia Locale di Cremona. lb

