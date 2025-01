“Ci siamo conosciuti il nostro primo giorno di scuola superiore 24 anni fa e da allora siamo inseparabili”: è la dedica di Chiara Ferragni sui social all’amico e imprenditore Filippo Fiora. E la dedica è di fatto una didascalia a una gallery di foto che inizia con uno scatto dei due all’esterno del liceo Manin di Cremona, dove si sono conosciuti. Una foto che risale alle riprese della serie “The Ferragnez”, ma che è sempre attuale. “Al mio migliore amico, colui che non mi ha mai lasciato e mi conosce meglio di quanto io conosca me stessa, quello su cui posso sempre contare” ha concluso Ferragni che ha poi ricordato nelle storie di come Fiora sia anche l’architetto della sua nuova lussuossima casa di CityLife. E lui risponde nei commenti: “Sei il mio amore grande”.

