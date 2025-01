Dopo le festività, la Pro Loco riparte subito con nuove iniziative: è quasi pronto il calendario 2025 “Grumello in copertina” che sarà omaggiato a chi deciderà di tesserarsi e che quest’anno il consiglio direttivo ha scelto di comporre con le copertine più belle dei calendari degli anni scorsi.

Inoltre, il 17 Gennaio l’UNPLI dal 2013 celebra la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali e la Pro Loco di Grumello aderisce con lo spettacolo dialettale “La dama velata” organizzato dalla compagnia in – stabile di Pieve d’Olmi. Questa commedia brillante in due atti è la settima che il gruppo propone in sedici anni di attività nei quali ha raccontato in modo divertente, rigorosamente in dialetto cremonese, tante vicissitudini famigliari, avventure e storie d’amore. Il gruppo si formò nel 2008 e come minimo comun denominatore i membri hanno proprio la passione per il dialetto cremonese.

Il consiglio direttivo della Pro Loco dà, quindi, appuntamento per le 21 di venerdì 17 nel salone conferenze di Cascina Castello in via Roma, informando anche che è in corso la seconda ristampa di “Da Rosalunga al Mulinel, dal Cantòon a la Furnàas … e Brèdi “. Il volume, curato dalle consigliere Rosita Boccalari e Gloria Manzoli con la collaborazione della redazione di Agrumello (Giulia Granelli, Paolo Fornasari, Albino Gorini, Vittorio Grassi), è stato pubblicato un mese fa per celebrare i 45 anni di vita della Pro Loco e contiene racconti di Giovanni Gandolfi usciti sul periodico dal 1993 per circa un decennio.

