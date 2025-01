Forza Italia torna sul tema dell’illuminazione pubblica e lo fa con una lettera inviata da Saverio Simi, Capogruppo Forza Italia a Cremona. “Riceviamo quotidianamente segnalazioni di disservizi del sistema di illuminazione pubblica cittadino e intendiamo sollecitare la Giunta Comunale ad assumere impegni precisi e risposte concrete” scrive “Ci sono zone che vengono interessate da frequenti blackout sia nelle ore serale, sia nelle prime ore del mattino. Ce ne sono altre nelle quali l’illuminazione pubblica si disattiva in concomitanza con la pioggia. Esistono anche piazze e viali cittadini nei quali l’illuminazione pubblica è del tutto insufficiente, aumentando la pericolosità della frequentazione di questi spazi urbani”. Simi ricorda come “ua scarsa illuminazione, o addirittura la sua assenza, comporta gravi rischi per la circolazione dei pedoni e delle biciclette, e contribuisce a ridurre notevolmente la sicurezza dei cittadini”. Forza Italia poi a ritroso nel tempo ricapitola quello che è stato – per loro- il non operato delle diverse amministrazioni recenti: “Da oltre dieci anni le Giunte che si sono succedute hanno sempre ignorato il problema, nonostante le innumerevoli segnalazioni della popolazione e delle forze politiche di minoranza. Ad oggi, non è pervenuta alcuna risposta concreta e soprattutto non è stata assunta alcuna decisione che dimostri un impegno reale dell’Amministrazione comunale.È paradossale immaginare di rinviare la risoluzione dei tanti problemi presenti con la prossima gara di gestione del servizio di illuminazione pubblica che si terrà nel 2026. Vorrebbe dire mantenere le attuali problematiche per almeno altri 3/5 anni”

Per questa ragione Forza Italia ha presentato un’interrogazione a risposta scritta in merito. Nell’interrogazione si chiede al Sindaco e alla Giunta comunale di rispondere ai seguenti quesiti:

1 – di chi è la proprietà degli impianti elettrici (cavi – quadri elettrici – centraline – cabine) di alimentazione del sistema di illuminazione pubblica, dei pali e dei corpi illuminanti;

2 – a chi compete la manutenzione – ordinaria e straordinaria -, l’ammodernamento e la sostituzione degli impianti elettrici di alimentazione del sistema di illuminazione pubblica, dei pali e dei corpi illuminanti;

3 – quali sono le cause dei frequenti disservizi e dei conseguenti blackout che interessano interi quartieri cittadini;

4 – qual è lo stato di conservazione degli impianti elettrici di alimentazione del sistema di illuminazione, e se sono stati predisposti rilievi e stime dei costi per il loro l’ammodernamento o la loro sostituzione parziale o integrale. In caso affermativo, si chiede se esiste un progetto tecnico e quali investimenti richiederebbe la sua attuazione;

5 – quante risorse sono state investite dal Comune di Cremona negli ultimi 10 anni per la manutenzione straordinaria o per la sostituzione parziale degli impianti obsoleti;

6 – quali interventi comprende il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici di alimentazione, annunciato dall’Assessore Zanacchi tramite un intervento alla stampa locale, e quante risorse sono state stanziate per l’attuazione del programma nel bilancio 2025 e 2026;

7 – quali azioni intende intraprendere la Giunta Comunale di Cremona per risolvere definitivamente i problemi legati alla scarsa illuminazione di zone della città e per eliminare i blackout che frequentemente si verificano.

