E’ morto a 92 anni Valentino Cattivelli, patron e fondatore della Trattoria Cattivelli di Isola Serafini. Cattivelli è stato anima del locale e a Monticelli era una persona molto conosciuta. Il funerale sarà giovedì mattina alle 10 nella chiesa di San Nazzaro, e sempre lì alle 20.30 sarà recitato il rosario per Valentino. La salma sarà esposta proprio nel locale di Isola Serafini, da mercoledì, perchè è stata per tantissimi anni la sua casa: il ristorante naturalmente resterà chiuso, come annunciato dall’account Instagram della trattoria.

