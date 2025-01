Pubblicato sul sito del Comune il bando per il rilascio di 13 nuove autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (NCC). Il rilascio delle nuove autorizzazioni consentirà di incrementare l’offerta in un settore che per anni è rimasto bloccato dalla normativa nazionale, garantendo così una maggior efficienza del servizio di trasporto pubblico non di linea, con particolare attenzione alle esigenze di mobilità cittadine e alla promozione della destinazione turistica del territorio comunale. Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate al Comune di Cremona in formato telematico tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it entro e non oltre il 13 febbraio 2025.

Dopo tale data le domande saranno esaminate da un’apposita commissione che valuterà la regolarità delle stesse e la presenza di eventuali titoli preferenziali. Nell’assegnazione delle autorizzazioni costituiranno titoli preferenziali l’aver già svolto il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente, essere iscritto nelle liste di collocamento, la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati anche per il trasporto di persone fragili come come, ad esempio, i disabili. In caso di situazione di parità, verrà tenuto in considerazione l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Per maggiori dettagli si può consultare il testo del bando pubblicato sul sito del Comune al seguente link: https://www.comune.cremona.it/novita/avvisi/bando-concorso-pubblico-per-lassegnazione-persone-fisiche-n-13-autorizzazioni.”

“Ringrazio gli addetti degli uffici comunali per il lavoro svolto, il personale dello Sportello Unico per le Imprese e i tecnici coinvolti – dichiara l’assessore al Commercio e Mobilità Luca Zanacchi, che aggiunge: “Il bando consentirà il potenziamento di un importante servizio in città, permetterà inoltre di accrescere i servizi alle imprese, alla cittadinanza e ai tanti turisti che in numero sempre maggiore scelgono Cremona come loro meta, offrendo, in parallelo, nuovi servizi anche alle aziende locali. Le nuove licenze di noleggio con conducente, all’interno del quadro generale di sviluppo della città, comporteranno nuove opportunità di impiego e un avanzamento importante nei servizi di trasporto urbano. Tutto questo va nella direzione di una città sempre più in grado di dare risposte ai bisogni dei cittadini e delle imprese”.

© Riproduzione riservata