Servono più risorse per la manutenzione del fiume Po e il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni tornerà a richiederle con forza alla giunta lombarda, domani, durante il question time del Consiglio regionale.

“Chiediamo a Regione Lombardia di destinare maggiori risorse ad AIPO, l’Agenzia interregionale per il fiume Po, per poter garantire la manutenzione ordinaria del fiume e dei suoi affluenti, sempre più necessaria dopo il susseguirsi sempre più frequente di eventi climatici estremi e fenomeni di dissesto idrogeologico – spiega Piloni – e come si intenda procedere per pianificare tali attività di manutenzione in modo efficace e tempestivo, con particolare attenzione alle aree più soggette a rischio idrogeologico”.

“Come avevo promesso dopo la bocciatura delle mie proposte durante il bilancio preventivo discusso a dicembre, continuerò a insistere affinché la Regione garantisca le risorse necessarie per questi interventi fondamentali che riguardano la sicurezza, la salute e la fruizione dell’ecosistema Po” sottolinea il consigliere dem.

“Il fiume Po rappresenta una risorsa ambientale, economica e sociale di primaria importanza per la Regione Lombardia e per le comunità che vi si affacciano ed è quanto mai necessario tutelare il territorio, riducendo i rischi per la popolazione e preservando l’ecosistema fluviale” conclude Piloni.

