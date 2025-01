Australian Open, Sonego e il punto epico contro Wawrinka: il video

(Adnkronos) – Buona la prima per Lorenzo Sonego agli Australian Open 2025. L’azzurro ha messo in campo una prestazione convincente contro lo svizzero Stan Wawrinka, vincendo 6-4 5-7 7-5 7-5 in 3 ore e 12 minuti di gioco. Ora aspetta il vincente della sfida tra Rublev e Fonseca, ma in questi minuti sta diventando virale sui social per un punto clamoroso, agguantato nel finale del terzo set.

Nel finale del terzo set, Sonego ha strappato il servizio a Wawrinka con il punto del torneo. Un passante no-look dietro alla schiena, giocato in recupero difensivo dopo uno scambio da film. Un’azione da ricordare, festeggiata non a caso da Lorenzo con le mani al cielo e un sospiro di sollievo. Giocata ancora più importante perché arrivata in un momento delicato, forse il più difficile del match dell’azzurro.