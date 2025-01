La crescita dei prezzi del gas naturale sta mettendo a dura prova il tessuto imprenditoriale locale. Secondo quanto dichiarato da Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Provincia di Cremona, il costo medio dell’energia per le piccole imprese è aumentato del 35% dal 2019, con punte ancora più elevate per settori chiave come ristorazione e logistica. Un’emergenza che rischia di compromettere la sopravvivenza di numerose attività. Confcommercio chiede misure immediate e strutturali per tutelare le imprese del territorio e garantire un futuro stabile per l’economia locale.

Confcommercio ha lanciato a livello nazionale un allarme sul continuo aumento dei prezzi del gas naturale, un problema che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese locali, in particolare quelle del commercio, del turismo e dei servizi. La crescita esponenziale dei costi energetici rappresenta una minaccia concreta per il tessuto economico, già colpito da un contesto economico globale incerto.

“Anche le nostre piccole imprese stanno fronteggiando aumenti insostenibili dei costi energetici – dichiara Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Provincia di Cremona –. Dal 2019 ad oggi, la spesa media per l’energia è cresciuta del 35%, ma per alcune categorie specifiche, come il settore della ristorazione e della logistica, l’incremento è stato ancora più significativo. Questo non è più solo un campanello d’allarme: siamo di fronte a una vera e propria emergenza che rischia di compromettere la sopravvivenza di numerose attività“.

Badioni sottolinea come i rincari derivino da una combinazione di fattori geopolitici, speculazioni finanziarie e ritardi infrastrutturali, tra cui la piena operatività dei rigassificatori italiani prevista solo dal 2026. “La dipendenza energetica da fonti esterne ci rende vulnerabili e limita le possibilità di intervento immediato. Tuttavia, questo non può essere una scusa per l’inazione”, ha aggiunto.

Confcommercio Provincia di Cremona si unisce all’appello lanciato a livello nazionale da Confcommercio Imprese per l’Italia, chiedendo interventi urgenti da parte delle istituzioni sia europee che nazionali.

“Servono misure strutturali e immediate – prosegue Badioni –. Il tetto al prezzo del gas, gli incentivi per l’efficienza energetica e il sostegno diretto alle imprese devono diventare priorità assolute nell’agenda politica. È essenziale inoltre accelerare gli investimenti in energie rinnovabili e diversificare le fonti di approvvigionamento per ridurre la nostra dipendenza dall’estero”.

Confcommercio Provincia di Cremona ritiene che, sostenibilità ambientale, competitività economica e sicurezza degli approvvigionamenti debbano essere affrontati con una visione strategica che tenga conto delle esigenze di imprese e consumatori. “Il nostro obiettivo – conclude Badioni – è garantire un futuro stabile per le attività produttive e per il benessere delle famiglie del nostro territorio. Senza un’azione decisa, il rischio è di veder aumentare il numero di chiusure e la perdita di posti di lavoro, con gravi ripercussioni sociali ed economiche”.

A livello provinciale, Confcommercio Provincia di Cremona è da sempre a fianco delle imprese attraverso consulenze mirate su efficienza energetica, accesso agli incentivi e gestione dei costi: “Anche nei momenti più difficili – conclude Badioni – Confcommercio vuole essere al fianco degli imprenditori, offrendo supporto concreto e rappresentando le loro istanze presso le istituzioni”.

