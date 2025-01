Solo 40 posti disponibili all’anno, con candidati che arrivano da tutta Italia. Per entrare alla STM, scuola del Teatro Musicale la selezione è dura. Con sede a Novara e agli Arcimboldi di Milano, si tratta del primo centro di formazione per musical in Italia. E per gli studenti dal ministero dell’Istruzione è finalmente arrivato anche il titolo magistrale. C’è anche un cremonese tra i fortunati che hanno potuto frequentare questa prestigiosa scuola: Matteo Giambiasi, 32 anni.

“La Scuola del Teatro Musicale è stata una parte fondamentale della mia formazione e sono ovviamente onorato di esserci entrato, dato che è piuttosto selettiva. Grazie alla triennale recitazione che ho frequentato lì, poi sono riuscito ad accedere alla magistrale in musical theatre performance alla MountView Academy of Theatre Arts di Londra, dove mi sono appena diplomato e dove adesso sto facendo audizioni e sto lavorando come attore” racconta Giambiasi.

Dopo la triennale Matteo è stato l’unico della sua classe ad essere selezionato per girare l’Italia nel cast del musical “Tick Tick Boom”, spettacolo con musica e libretto di Jonathan Larson sulla la vita di un giovane compositore che tenta di far produrre un proprio musical a Broadway nella New York del 1990.

Poi gli studi e il diploma alla Mountview di Londra, un’ulteriore formazione di alto livello che ha permesso il debutto nella capitale inglese con lo spettacolo “Alice by heart” e dove Matteo ha partecipato nel coro di 50 elementi, insieme all’orchestra di 24 e a solisti star di Broadway e del West End, al concerto evento premier europea “I am Harvey Milk”.

Uno spettacolo dedicato al politico attivista americano impegnato per i diritti gay e assassinato a san Francisco nel 1978. Un piccolo ruolo per il suo debutto Off – West End, ma esperienza fantastica e indimenticabile. Ora è tempo di casting e audizioni. L’artista cremonese, nel frattempo, sta scrivendo uno spettacolo originale in lingua inglese che presenterà prossimamente. Sogni nel cassetto per Matteo: un ruolo da protagonista nel West End, la Broadway di Londra.

Nicoletta Tosato

© Riproduzione riservata