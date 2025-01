RUNNING AGAIN letteralmente “correre ancora”, significa anche ripartire, ricominciare a vivere, è il nome dato al progetto eco solidale nato da un’idea del PANATHLON CLUB CREMONA per dare una speranza di vita e libertà a tanti giovani detenuti del carcere di Cremona, giovani che hanno inciampato nel loro cammino e che questa iniziativa li aiuterà a rialzarsi e continuare a correre verso un futuro migliore.

Grazie alla collaborazione con l’associazione umanitaria di Cremona ZONA FRANCA IL BAULE, che dal 1996 opera con i suoi volontari nella Casa Circondariale di Cremona per assistere e fornire abbigliamento ai detenuti indigenti, si potrà dare loro la possibilità di fare esercizio fisico o semplicemente camminare con scarpe vere e non con misere ciabatte infradito.

Il Panathlon Cremona durante l’ultima conviviale natalizia dello scorso dicembre ha lanciato una raccolta di scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo usato attraverso le molte società sportive ed i tanti sportivi della provincia di Cremona, che, per il troppo uso o per passaggio di moda accantonano riempiendo inutilmente armadi e bauli di casa.

Le vecchie scarpe da ginnastica assieme a magliette, pantaloncini, calze, tute da uomo che non si mettono più possono diventare un abbigliamento preziosissimo per tanti giovani che non hanno nulla di che vestirsi.

“L’iniziativa del Panathlon Club Cremona “Running again” rappresenta un modo utile per sbarazzarsi di scarpe e indumenti sportivi usati ma ancora utilizzabili, che possono servire ai ragazzi che hanno sbagliato ma ai quali va concessa la possibilità di capire e l’opportunità di riscattarsi”, afferma Giovanni Bozzetti Presidente del Panathlon Cremona. È una mano tesa da parte degli sportivi, a cui costa poco o niente, a persone che da un piccolo gesto possono trarre un segno di speranza e di fiducia per il loro futuro, che vada oltre la condanna.”

“Niente è più prezioso per un carcerato che avere a disposizione scarpe e vestiario per cambiarsi” afferma

Pierina Beltrami presidente dell’associazione Zona Franca il Baule “specialmente nel cambio di stagione. Quando la famiglia è lontana, o ha tagliato i ponti con chi è in carcere, nessuno può aiutarli. Sono senza soldi e non possono comprare niente. Ho visto uomini che usavano lenzuola per asciugarsi e chiedere aiuto al compagno di cella per non fare la doccia a piedi nudi. Quindi le scarpe sono molto importanti per loro: possono fare sport o anche solo passeggiare durante l’ora d’aria. Noi volontari siamo grati per questa iniziativa perché permette di aiutarci a offrire loro un aiuto concreto.

Come e quando consegnare scarpe e abbigliamento? tutti i pomeriggi dei giorni feriali dalle 16 alle 18 presso la Casa parrocchiale della Chiesa di Cristo Re al Villaggio Po in Piazza Cazzani 1 – Cremona – tel 0372 29320 – mob 3924126262 – i volontari dell’associazione Zona Franca il Baule sono pronti ad accogliere le vostre donazioni.

