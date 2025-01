Pichetto “Con l’Arabia Saudita lavoro comune per la decarbonizzazione”

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “A Riad ho incontrato il ministro dell’Industria e delle Miniere dell’Arabia Saudita durante i lavori del Future Minerals Forum (FMF). Nel bilaterale abbiamo messo a punto i nostri rapporti per quanto riguarda la ricerca e il futuro dei minerali critici, con l’impegno europeo e quello italiano, la mappatura dell’Italia e quella che è la nostra esperienza sul riciclo. Successivamente ho firmato con il Ministro dell’energia un memorandum che prevede un percorso di collaborazione tra i nostri Ministeri, Governi, imprese e Università in vista dell’obiettivo comune di crescita, utilizzando tutti i percorsi possibili per la decarbonizzazione: dall’idrogeno, alle rinnovabili ordinarie, al CCS per la cattura del CO2. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

