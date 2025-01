“Lo stanziamento da parte di Regione Lombardia di 20 milioni di euro per sostenere i giovani agricoltori tramite il nuovo bando rappresenta una misura fondamentale per il futuro dell’agricoltura lombarda. Da anni la nostra regione è in prima linea nel supportare il ricambio generazionale nel settore agricolo, promuovendo l’ingresso dei giovani con soluzioni innovative e concrete”.

Così il consigliere regionale e membro della Commissione Agricoltura, Riccardo Vitari (Lega), commenta l’apertura del bando di Regione Lombardia dedicato all’insediamento di giovani agricoltori.

“Grazie a investimenti mirati e a politiche che favoriscono la diversificazione e la sostenibilità delle aziende agricole, stiamo assistendo a un vero e proprio rinnovo del settore, con giovani imprenditori capaci di coniugare tradizione e innovazione. Il dato che oltre il 21 per cento delle aziende agricole condotte da giovani abbia sviluppato attività multifunzionali, come agriturismi e fattorie didattiche, è la dimostrazione tangibile di come la creatività e la formazione possano portare un valore aggiunto a un settore strategico per la nostra economia.

Ancora una volta – conclude Vitari – Regione Lombardia dimostra una grande attenzione verso le nuove generazioni e le sfide che il settore agricolo dovrà affrontare nei prossimi anni”.

