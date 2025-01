Si avvicina il 139° anniversario della morte di Amilcare Ponchielli, celeberrimo compositore padernese deceduto a Milano il 16 gennaio 1886 il cui contributo alla storia della musica risulta evidente ancora oggi. Operista di fama internazionale, fra i suoi melodrammi spicca “La Gioconda” che al suo interno contiene il noto balletto “La danza delle ore”. La sua produzione però è più vasta, come ricorda la musicologa Francesca Capelli Direttore del Museo Ponchielliano di Paderno.

Nella giornata in cui ricorre l’anniversario della morte, lo spazio espositivo ripropone l’iniziativa “Mille volti di Ponchielli” accolta positivamente dal pubblico gli scorsi anni. Per il 2025 sono numerosi i progetti organizzati fra cui una maratona organistica in primavera, il Museo inoltre attiverà collaborazioni con istituzioni culturali del territorio quali il Centro Studi Amilcare Ponchielli e la Biblioteca Statale di Cremona.

Il prossimo evento in programma è il concerto “Il Maestro e i suoi allievi” che si terrà domenica 2 febbraio alle 17 nella chiesa di San Dalmazio a Paderno, con il coro lirico Ponchielli Vertova diretto dal M° Braga che insieme a quattro solisti e con Paolo Bottini all’organo eseguirà brani del compositore padernese, di Mascagni e Puccini.

© Riproduzione riservata