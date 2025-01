La mostra dei presepi di Casalmorano quest’anno non finisce di stupire, anche domenica scorsa un ininterrotto flusso di visitatori ha visitato l’esposizione.

“Ogni anno visitiamo mostre diverse in giro per tutta la Lombardia, ma non avevamo mai visto una simile cura dei particolari e della scenografia per valorizzare al meglio le opere esposte”, commenta un gruppo proveniente dal milanese.

“Ogni volta che visito questa mostra rimango a bocca aperta per la bellezza delle opere e la cura dell’allestimento”, dice un’altra visitatrice.

Particolare interesse lo ha suscitato un piccolo presepio che raffigura il santuario di Ariadello, che si trova nella campagna soresinese, molto caro agli abitanti della zona: “E’ bello vedere che anche il nostro piccolo santuario è diventato protagonista di un presepe, questo ci ricorda di non dimenticare le nostre origini e le nostre tradizioni”, commenta un visitatore di Soresina.

Visto il notevole successo riscontrato, i Volontari hanno deciso di prorogare questa iniziativa con un’apertura straordinaria domenica 19 gennaio dalle 14.30 alle 19.00, in modo che anche chi non ha ancora avuto modo di visitarla possa partecipare.

