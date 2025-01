Kolo Muani è pronto a iniziare la sua nuova avventura calcistica alla Juventus. Nato il 5 dicembre 1998, figlio di genitori congolesi, il nuovo acquisto della Juve è coetaneo di Kylian Mbappè. Kolo Muani ha iniziato a giocare a calcio nella periferia di Parigi, finendo poi nel settore giovanile del Villepinte prima e poi in quelli di Tremblay e Torcy.

Proprio in questo momento della sua vita, il giocatore ha sfiorato l’Italia e anche Cremona. Prima di finire al Nantes, infatti, nel marzo 2015 un giovanissimo Kolo Muani aveva sostenuto dei provini alla Cremonese e al Vicenza (che all’epoca militava in Serie B) e avrebbe scelto quest’ultima squadra, ma il padre decise di tenerlo in Francia (passando, come detto, al Nantes).

Il giocatore di nazionalità francese, dopo aver fatto le fortune della prima squadra del Nantes, si trasferì in Germania, facendo benissimo all’Eintracht Francoforte. Tanto da essere convocato per il Mondiale in Qatar del 2022, perso in finale ai rigori contro l’Argentina di Messi.

Per Kolo Muani nell’estate del 2023 il Psg ha investito la bellezza di 95 milioni di euro. Da allora ha collezionato 54 presenze e 11 gol, ma ora vuole giocare con più continuità ed ecco spiegato il passaggio alla Juventus, in Italia, dove da giovanissimo aveva già “rischiato” di giocare con la maglia della Cremonese, che non scorderà mai quel provino del marzo 2015. Ma, come detto, allora a prevalere fu la volontà del padre di vedere il figlio crescere in Francia. Chissà se il 26enne campione francese, tornando in terra italiana, si ricorderà di quella volta in cui, giovanissimo, era stato vicinissimo a vestire i colori grigiorossi.

Mauro Maffezzoni

