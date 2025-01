Audizione congiunta, il 16 gennaio, delle commissioni IV, Attività Produttive e VIII, Agricoltura, in merito all’emergenza peste suina (PSA) e alle sue ripercussioni su tutta la filiera suinicola, con ASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi) e i sindacati dell’industria agroalimentare in rappresentanza delle diverse sigle.

L’audizione è stata richiesta nel mese di ottobre dai consiglieri del Pd Matteo Piloni, Marco Carra e Roberta Vallacchi, preoccupati per l’incertezza del futuro dell’intera filiera suinicola dovuta al diffondersi della peste suina africana e per le ripercussioni economiche e occupazionali.

“I sindacati del settore delle carni e dei salumi e la rappresentanza dell’industria di trasformazione e di macellazione hanno lanciato un forte grido d’allarme e hanno chiesto di essere ascoltati dalle istituzioni regionali – spiegano i dem -. L’emergenza PSA, oltre che sanitaria sta diventando occupazionale e le aziende potrebbero dover ricorrere alla cassa integrazione. Per questa ragione abbiamo accolto il loro grido di allarme e abbiamo proposto alle istituzioni regionali di mettersi a disposizione per un confronto e sulle ripercussioni che l’emergenza della Psa sta avendo su tutta la filiera. Non possiamo permettere che venga messo in ginocchio un settore strategico nelle province lombarde, con pesanti danni economici e occupazionali difficili da colmare se non si interviene in modo concreto e con la costante attenzione che l’emergenza della Psa richiede”.

