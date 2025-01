Alessandro Portesani, di Novità a Cremona, ha depositato una mozione in cui viene chiesto di individuare tra gli immobili di proprietà del Comune di Cremona o di proprie società partecipate spazi idonei ad ospitare la Cooperativa Antares per tutta la durata dei lavori di ristrutturazione dell’ex chiesa di San Francesco. Portesani chiede ” di valutare la possibilità di integrare il progetto di rigenerazione urbana Giovani in Centro e le azioni sociali ad esso sottese, affinché si possa prevedere di ricollocare l’attività di Antares Onlus nella sede indicata, una volta terminati i lavori di ristrutturazione. O laddove non sia possibile individuare soluzioni immobiliari continuative e compatibili con le necessità produttive e sociali di Antares Onlus”. Presso Antares ci sono 19 lavoratori soci e di questi 14 hanno una certificazione d’invalidità.

“La situazione di Antares, Società Cooperativa Sociale nata a Cremona nel 1998 per l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo di persone con problemi d’invalidità civile, forme di dipendenza, salute mentale, disagio sociale, è disperata. Temiamo che rischi veramente la chiusura”, spiega Alessandro Portesani . “La concessione dell’immobile alla Cooperativa Antares aveva durata sino al 31.12.2024. L’amministrazione ha concesso una proroga fino a fine aprile perché nel maggio di quest’anno inizieranno i lavori di ristrutturazione nell’ambito del progetto del Comune di Cremona “Giovani in Centro”, finanziato con Fondi PNRR”. “Purtroppo – spiega ancora il capogruppo di ‘Novità a Cremona’ il progetto “Giovani in Centro” ad oggi non contempla la continuità della presenza di Antares Onlus nell’immobile a tutt’oggi dalla stessa occupato. La cooperativa da parte sua ha chiesto al Comune di Cremona di individuare soluzioni alternative, ma ad oggi non avrebbe ricevuto indicazioni di soluzioni alternative, nè garanzie rispetto alla disponibilità dell’immobile successivamente ai lavori di ristrutturazione. In questi 25 anni Antares ha ospitato altre 300 persone con progetti di inserimento lavorativo: persone con disabilità, giovani e adolescenti con disagio sociale e psicologico. Ragazzi a cui si è data una seconda opportunità. Un tirocinio e l’alternanza scuola-lavoro. Un grandissimo lavoro di welfare che potrebbe essere cancellato ora da un colpo di spugna burocratico e dalla miopia delle scelte dell’amministrazione Virgilio, che ricordo era l’assessore alla partita nella precedente giunta Galimberti ed è responsabile direttamente dell’assenza di soluzioni al problema della collocazione logistica di questa importante ONLUS del territorio. Cremona non se lo può e non se lo deve permettere”

