Sono aperte le iscrizioni per Hack_in_Cremona_ 2025, una straordinaria opportunità per gli studenti di Università e Fondazioni ITS del territorio che desiderano partecipare ad una 24 ore non stop di innovazione. Hack_in Cremona 2025 nasce per promuovere l’imprenditorialità e l’innovazione nel tessuto economico locale, offrendo agli studenti l’opportunità di lavorare insieme per sviluppare soluzioni creative e concrete a sfide reali proposte da importanti imprese e fondazioni.

L’evento Hack_in_Cremona_ 2025 si terrà in presenza a Cremona, al Campus Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, principale partner scientifico del Comune per l’iniziativa.

Dalle 13:00 di venerdì 14 alle 13:00 di sabato 15 febbraio, gli studenti di tutte le università cittadine, ma anche studenti di altre università che risiedono in provincia di Cremona, saranno coinvolti in una 24 ore non stop di lavoro e competizione in cui potranno mettere alla prova la loro creatività, affrontando le sfide proposte da cinque imprese.

I team multidisciplinari di studenti (composti da un minimo due ad un massimo di cinque partecipanti) saranno chiamati ad affrontare challenge reali proposte da aziende del territorio con approcci innovativi, valorizzando il confronto tra conoscenze diverse e stimolando la nascita di nuove idee imprenditoriali: l’obiettivo è unire talento, creatività e capacità di problem solving per trovare soluzioni pratiche ai problemi aziendali. I progetti più originali, impattanti e realizzabili verranno premiati dalle aziende che partecipano alla sfida.

Ogni azienda definirà autonomamente la natura e il valore del premio, che potrà includere beni, servizi, opportunità di collaborazione o altri riconoscimenti in linea con gli obiettivi dell’evento e delle soluzioni proposte dai team. “L’iniziativa rientra nel progetto Cremona Start Lab, finanziato da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e realizzato nell’ambito dell’Avviso ‘Giovani e Impresa’ che vede il Comune di Cremona capofila di un ampio e significativo partenariato. Con ANCI è attiva una collaborazione sinergica e significativa sia a livello nazionale che regionale anche attraverso le proposte e le attività del Sistema coordinato regionale lombardo dei Servizi Informagiovani per l’orientamento scolastico e professionale e per la messa a sistema delle politiche per e con i giovani, che il Comune di Cremona coordina. L’Informagiovani si conferma quindi un importante punto di riferimento per la realizzazione di percorsi e progetti innovativi che guardano ai giovani e al loro futuro e questo progetto ne è un ulteriore esempio”, dichiara Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani.

“Ingegno e creatività sono doti che vanno stimolate ed espresse, anche attraverso occasioni che nascono da eventi come Hack_in_Cremona_2025 che chiama i nostri studenti ad andare oltre la logica dell’ordinario, per mettersi alla prova e sfidarsi in qualcosa di innovativo – commenta il sindaco Andrea Virgilio, che aggiunge – Credo che momenti come questo vadano letti sotto una duplice lente, quella dei giovani che possono misurarsi insieme e individualmente esercitando le loro capacità, e quella delle imprese che accettando la sfida potranno poi anche trasformare le idee migliori in input creativi. Come sempre ringrazio il nostro servizio Informagiovani per il lavoro svolto, perché la formazione, l’istruzione e l’orientamento sono un percorso che va alimentato continuamente”.

“L’Università Cattolica è felice e orgogliosa di giocare un ruolo strategico in questo progetto rivolto agli studenti di tutti gli atenei. Insieme agli altri enti partner abbiamo costruito un’esperienza capace di sviluppare nei giovani che accetteranno la sfida competenze concrete nell’ambito dell’innovazione. I partecipanti potranno mettersi alla prova in un contesto reale, che vede insieme organizzazioni private, imprese, l’università e il Comune di Cremona; e lavorare su sfide reali con la modalità intensiva delle 24h non stop permetterà di acquisire soft skills indispensabili per il loro futuro professionale. Il campus di Cremona vede numerose attività didattiche e di ricerche sul tema dell’innovazione, coinvolgendo attivamente anche studenti e laureati, per favorire una loro crescita umana e professionale ricca e il più completa possibile”, spiega infine Fabio Antoldi, docente della facoltà di Economia e Giurisprudenza e direttore scientifico del progetto.

Tempistiche e modalità di partecipazione

L’evento Hack_in_Cremona_ 2025 si rivolge a:

• studenti iscritti agli Atenei che hanno una sede a Cremona (anche sedi centrali e altre distaccate)

• studenti degli Istituti Tecnologici Superiori in provincia di Cremona

• studenti che risiedono in provincia di Cremona e che frequentano università in altre città

In ogni team dovrà essere presente almeno uno studente che studi in una delle sedi universitarie cittadine e/o che sia residente in provincia di Cremona.

Le iscrizioni per i team si concludono il 2 febbraio 2025.

Per partecipare i team dovranno:

consultare il Regolamento pubblicato sulla pagina web https://buildyouridea.it/call/hack-in-cremona-2025 scegliere a quale challenge partecipare allegare la documentazione richiesta (dati e curricula del team e presentazione di massima della proposta di soluzione della challenge).

Verranno pre-selezionati per la sfida finale i teams che presenteranno le idee migliori che potranno sviluppare e perfezionare la propria proposta durante l’evento del 14-15 febbraio affiancati dai rappresentanti delle aziende, tutor e docenti che forniranno loro supporto e feedback. Al termine della competizione, i progetti verranno presentati attraverso un pitch finale a una giuria, che premierà le proposte più originali, impattanti e realizzabili.

Sulla pagina dedicata all’evento https://buildyouridea.it/call/hack-in-cremona-2025 si trovano tutte le info dettagliate per partecipare e il Regolamento della manifestazione.

Per maggiori informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare il link dedicato: https://buildyouridea.it/call/hack-in-cremona-2025

Contatti:

Comune di Cremona – Servizio Informagiovani

Tel. 0372 407950 – 334 1043581

info.lavoro@comune.cremona.it

https://informagiovani.comune.cremona.it

Il progetto “Cremona Start Lab”

L’iniziativa Hack_in_Cremona_ 2025 è una delle attività previste nell’ambito del più ampio progetto “Cremona Start Lab”. Il progetto mira a coinvolgere i giovani in attività di orientamento verso la cultura d’impresa, con attenzione anche alle vocazioni economiche tipiche del nostro territorio, concentrandosi su Agrifood, ICT (Information and communications technology), Musica e City of Longevity. Il progetto vede come Capofila il Comune di Cremona attraverso il Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola Università, Sviluppo Lavoro, in collaborazione con un ampio e significativo partenariato composto da: Università Cattolica del Sacro Cuore, Camera di Commercio, CRIT – Cremona Information Technology soc. Cons. A r.l., Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Cremona, Consorzio Sol.Co Cremona Società Cooperativa Sociale, Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri”, Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Stradivari”, Istituto di Istruzione Superiore “Janello Torriani”, Politecnico di Milano – Polo territoriale di Cremona, REI – Reindustria Innovazione s.cons.r.l, Servimpresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali.

Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili – anni 2020 e 2021

© Riproduzione riservata