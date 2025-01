L’indice dei prezzi al consumo per il mese di dicembre 2024 segna un incremento tendenziale dello 0,7%, confermando un andamento generale stabile e contenuto rispetto all’anno precedente. Con l’eccezione di settembre, nel 2024 in generale si è assistito a un modesto incremento dell’indice tendenziale complessivo. I dati evidenziano tuttavia alcune variazioni significative nei settori chiave del paniere, che riflettono le dinamiche economiche e sociali del periodo.

Tra i prodotti alimentari, i prezzi del caffè, tè e cacao continuano a distinguersi con un aumento del 10,9%, mantenendosi su livelli elevati che pesano sulle abitudini di consumo quotidiano. Altri alimenti, come gli oli e grassi (+3%), la frutta (+2,7%) e i vegetali (+2,3%), registrano incrementi più contenuti ma comunque rilevanti, mentre settori come il pesce e i prodotti ittici mostrano un calo del 3,4%.

Più significativi in ogni caso gli incrementi relativi agli indici tendenziali, gli affitti salgono del 4,8%, anche se l’indice tendenziale complessivo relativo ad abitazione, acqua, etc., è negativo); i servizi assicurativi connessi all’abitazione raggiungono un incremento del 12,2%, tra i più significativi. Sul fronte dei trasporti, si osserva un balzo nei prezzi dei servizi aerei e marittimi, che segnano rispettivamente +5,8% e +11,1% su base annua. Invece, il settore tecnologico continua a mostrare flessioni significative, con i prezzi degli apparecchi telefonici in calo del 17,2%.

Variazioni congiunturali nel mese di dicembre riguardano alcune voci, come il gasolio per riscaldamento (+3,7%) e il trasporto aereo (+18,5%), hanno registrato aumenti più marcati rispetto al mese precedente, mostrando oscillazioni legate alla stagionalità. La prossima rilevazione sarà diffusa il 21 febbraio 2025.

