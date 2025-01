Ancora una volta, il territorio cremonese si dimostra entusiasta e attento all’inclusione sociale delle persone con disabilità. Il B&B HOTEL sancisce, infatti, un nuovo sodalizio con il progetto ThisAbility, gestito dalla cooperativa Meraki e da Anffas Cremona, e nato grazie alla Compagnia delle Griglie. Il gruppo di persone con disabilità della sede cremonese affiancherà il personale dell’hotel in diverse mansioni, come: servizio a colazione, riordino delle stanze e accoglienza alla reception.

Si inizierà con 2 giornate fisse al mese, con la previsione di aumentare le presenze man mano che il gruppo prenderà confidenza con la struttura e la gestione degli incarichi.

ThisAbility continua a dimostrare alla cittadinanza che si può convivere nel rispetto della dignità di ciascuno in un territorio dove tutti possono avere la possibilità di dimostrare il proprio valore in maniera concreta e tangibile.

Come ci ricorda Diego Negrotti, Presidente di Meraki, “Questa iniziativa fa parte di un sistema più ampio dedicato alla formazione all’autonomia delle persone con disabilità, gestito dalla nostra cooperativa in collaborazione con Anffas Cremona. L’obiettivo principale è offrire opportunità per sviluppare competenze in ambito personale, sociale, lavorativo e di mobilità. Gli educatori di Meraki, insieme ai preziosissimi volontari di Anffas, organizzano attività specifiche che permettono alle persone con disabilità di vivere esperienze significative nel proprio contesto sociale, oltre che sperimentare le proprie competenze. Questo percorso favorisce l’acquisizione di consapevolezza di sé, il rafforzamento dell’autostima e l’avvicinamento al ruolo di adulto. Tutti aspetti fondamentali per contrastare l’isolamento sociale e superare la stigmatizzazione della diversità”.

“Ci teniamo a ringraziare Cremona e la sua gente per ciò che sta nascendo intorno a ThisAbility”, dice Alessandro Corbari, portavoce della Compagnia delle Griglie e di ThisAbility, continuando: “Siamo partiti nel 2018 con il sogno di poter ricordare in maniera significativa il nostro amico Alessandro Mecchia. Ora siamo presenti con centinaia di eventi ogni anno, dove il gruppo di ThisAbility si inserisce nella quotidianità della nostra città. Pensiamo che sia solo l’inizio: il sogno continua alzando sempre di più l’asticella”.

