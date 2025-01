Torna un po’ di luce in centro città, dove da più parti si levano le critiche per l’insufficienza dell’illuminazione pubblica. Da questo pomeriggio sono riaccese le lampade sotto i portici della ex Banca d’Italia, dove sta sorgendo il complesso residenziale CorteVerde. L’impianto è stato rifatto, mentre i corpi illuminanti sono stati restaurati e riattivati.

Di illuminazione pubblica si tornerà a parlare prossimamente in consiglio comunale, con un’interrogazione di Saverio Simi (FI), che chiede tra l’altro quali siano le cause dei frequenti blackout che interessano interi quartieri cittadini; a chi competa la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’ammodernamento e sostituzione degli impianti elettrici; quali siano nel dettaglio gli interventi di manutenzione di cui ha parlato di recente l’assessore alla partita Zanacchi.

© Riproduzione riservata