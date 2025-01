L’assessore allo Sport Luca Zanacchi ha fatto il punto sull’andamento del Project Financing in corso presso l’impianto natatorio comunale, aggiornando anche su orari di apertura e sull’inquadramento dei dipendenti, a seguito di un’interrogazione della consigliera Maria Vittoria Ceraso.

“Nei mesi scorsi -afferma Zanacchi – si sono avviati e conclusi i lavori del primo lotto che hanno interessato la riqualifica e l’impermeabilizzazione di tutte le coperture che saranno oggetto di intervento strutturale nei lotti successivi. Trattasi di una vasta area di coperture che comprende l’ex vasca anni ’70, i vecchi spogliatoi, la segreteria e reception della piscina, gli spogliatoi della palestra di arrampicata e gli spogliatoi della vasca convertibile. La partenza del secondo lotto è imminente ma ha subito uno slittamento in quanto Forus è stato chiamato dall’Amministrazione ad intervenire sulla copertura della vasca olimpionica, in sinergia con la ditta incaricata delle lavorazioni del progetto PNRR, per operare delle manutenzioni ordinarie alle travature in legno, da contratto in carico al gestore.

“Questo intervento del gestore si è reso necessario per consentire alla ditta incaricata dall’Amministrazione. ad operare le manutenzioni straordinarie di progetto nei tempi indicati dal PNRR. I lavori di manutenzione ordinaria alle travi esterne della copertura della vasca olimpionica, operate da Forus, non erano procrastinabili e andavano effettuati subito per mettere la ditta del PNRR nelle condizioni di essere operativa quanto prima e stanno per concludersi. Consentiranno l’ultimazione delle manutenzioni straordinarie sulla copertura come da progetto dell’Amministrazione finanziato con risorse del PNRR e conseguentemente il rispetto dei tempi dettati dal Ministero competente”.

“Attualmente Forus, con le ditte componenti l’ATI vivono la difficoltà di reperire personale da inserire nell’organico per poter velocizzare le operazioni di recupero della struttura. Nonostante queste dinamiche che, trasversalmente toccano moltissime delle aziende impegnate nel mondo dell’edilizia e non solo, è stato concordato che i lavori del secondo lotto dovranno partire entro la primavera del 2025. Il secondo lotto vedrà il gestore intervenire sulla parte strutturale della ex vasca anni 70 con l’aumento della cubatura e la creazione di diverse sale, attrezzate o polivalenti, per il corpo libero e la corsistica a secco. Successivamente il terzo lotto vedrà l’allestimento impiantistico e tecnico per lo sviluppo delle attività sportive come da progetto”.

“Il percorso fin qui affrontato – conclide Zanacchi – è stato contraddistinto da una ferma volontà da parte dell’Amministrazione e del gestore nel realizzare il progetto di riqualifica della struttura così come approvato dalla Giunta. Le condizioni che ad oggi hanno generato lo slittamento della partenza del secondo lotto non sono dipese dal gestore che, anzi, ha dimostrato la massima collaborazione nell’intervenire su aspetti certamente di propria competenza, ma fuori dal project financing. Per questo motivo la Responsabile Unica di Procedimento non ha ritenuto, giustamente, di applicare nessuna penale, almeno fino ad oggi”.

