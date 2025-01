Sono i Running Wild i primi headliner della settima edizione del Luppolo in Rock. Una grande colpo dello staff del festival che si assicura una band leggendaria del power metal internazionale, che non suona in Italia dal 2002 e che si esibirà a Cremona nell’unica data italiana del 2025. Una band dal look piratesco, guidata dal carismatico cantante e chitarrista Rolf Kasparek (alias Rock’n’Rolf) che affonda le proprie radici nell’Amburgo di fine Anni ’70 e naviga nei decenni successivi per arrivare a forgiare un sound personale e originale fatto di voce roca e tagliente, riff di chitarre serrate e veloci, che fraseggiano nella miglior tradizione della New Wave Of British Heavy Metal britannica.

I Running Wild sono riusciti quindi a creare un loro stile e ad aver un pubblico di fans numeroso e affezionato, grazie ad album come ‘Death Or Glory’, ‘Pile Of Skulls’, ‘Black Hand Inn’ e ‘Blood on Blood’ entrati di diritto nel cuore dei fans e nell’Olimpo del power metal.

Gli annunci non si fermano ai Running Wild. Nel bill del festival – che si svolgerà venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio 2025 – entrano anche Crimson Dawn, Classe 99, Nastyville e The Burning Dogma. I Crimson Dawn sono una delle band emergenti del metal italiano, miscelano epic e doom e dal vivo sono sempre suggestivi e originali. Altra formazione emergente i fiorentini Classe 99 sono un power trio che propone un sanguigno grunge’n’roll.

Ancora un gruppo tricolore sul palco del Luppolo in Rock. Sono i Nastyville che portano a Cremona il loro moderno e accattivante hard rock. The Burning Dogma arrivano da Bologna e si ispirano a band come Celtic Frost, Carcass, Entombed e alla new wave degli Anni ’80 per un potente mix di doom, death e gothic e un’ottima originalità compositiva. Da tradizione il festival ‘fatto dai fan per i fan’ si terrà in una location particolarmente suggestiva come le Colonie Padane di Cremona, dove il pubblico troverà un ambiente accogliente e famigliare e un’ampia area per la ristorazione e per il mercatino hard’n’heavy e artigianale. Le prevendite sono aperte con i seguenti prezzi: la giornata singola 69 euro (più i diritti di prevendita); l‘abbonamento per i tre giorni del festival 179 euro (più i diritti di prevendita). Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.luppoloinrock.com. Link alla biglietteria www.liveticket.it/luppoloinrock .

