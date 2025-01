E’ di nuovo emergenza bocconi avvelenati in città. Ieri sera, nella zona di via Orti Romani – Magazzini Generali, Aidi, una giovane cagnolina che era a passeggio con la sua padrona è stata male, intossicato da una sostanza che l’animale ha leccato o ingerito. La cagnolina ha rischiato la vita, ma il tempestivo intervento della padrona e le cure del veterinario le hanno fortunatamente salvato la vita.

“Non potendo stabilire con certezza il tipo di stupefacente ingerito, sentito anche il centro antitossicologico”, ha scritto sui social la sua padrona, “non è stato possibile somministrare antidoti, ma il veterinario ha somministrato del carbone attivo, che ha probabilmente molto aiutato”. La cremonese ha scritto il post su facebook con la speranza di contribuire ad evitare altri incidenti come quello che è successo alla sua Aidi.

Quella dei bocconi avvelenati è una pratica crudele e inaccettabile, che provoca sofferenze terribili agli animali e che rappresenta un grave pericolo anche per la sicurezza dell’ambiente e dei bambini che frequentano i parchi pubblici e le aree verdi della città, in quanto c’è il rischio che maneggino sostanze pericolose, come ad esempio esche avvelenate per topi, scarafaggi e altri tipi di veleni magari acquistati in modo autonomo e collocati nelle aree urbane. Per non parlare di chi sparge con intento doloso bocconi avvelenati.

È fondamentale che i cittadini prestino la massima attenzione, controllando i propri animali e verificando la presenza di cibo o sostanze sospette a terra. Qualora ci si accorgesse di sostanze tossiche o nocive, si invitano i cittadini ad allertare le autorità competenti affichè possano effettuare le opportune verifiche e nel caso intensificare i controlli.

