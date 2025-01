Confronto, sabato mattina in Comune a Castelverde, tra i genitori dei ragazzi che frequentano le scuole medie e l’Amministrazione guidata dalla sindaca Graziella Locci. Tema del faccia a faccia, la gestione del servizio di trasporto per i ragazzi verso le scuole medie, ora trasferite nell’edificio Sapiens sulla Paullese.

Fino al 7 giugno 2025, quindi, per l’intero anno scolastico, le aule e il quartier generale dell’istituto comprensivo ‘Ferrari’ saranno ospitati negli ambienti dell’agenzia per il lavoro di via Stefanoni, nella zona industriale sulla Paullese al confine con Cremona. Ai genitori che vorrebbero che il trasporto fosse gratuito (prima i ragazzi andavano a scuola a piedi) ha risposto l’Amministrazione, dicendo che è invece necessario da parte loro di un piccolo contributo che naturalmente non copre, sostiene l’Amministrazione, l’intera spesa del trasporto, che è quattro volte maggiore rispetto alla quota chiesa alle famiglie.

Altra questione, sempre in tema scuola, e oggetto di una lettera scritta da una mamma diCastelverde e pervenuta alla redazione di Cremonaoggi, riguarda invece l’orario di entrata e uscita dalla scuola elementare. Rispetto a ciò, viene imputato al Comune di non garantire i servizi di pre-scuola e doposcuola. “Non è vero”, secondo l’assessore all’Istruzione Cinzia Vuoto.

Il servizio di Simone Bacchetta

