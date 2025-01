La Fondazione “Opera Pia Ss. Redentore Onlus” di Castelverde ha aderito al progetto “Porto Famiglie” finanziato da Regione Lombardia con il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e promosso dal consultorio Ucipem di Cremona in collaborazione con ATS Val Padana.

“L’idea – spiega il presidente don Claudio Rasoli – è quella di fare rete attorno alle famiglie, rispondendo a quelle che sono le necessità più urgenti, le domande più diffuse, i bisogni più impellenti. Da parte nostra desideriamo affiancarci ai nuclei familiari impegnati a seguire e curare gli anziani e in modo particolare quelle persone che hanno bisogno di trovare ospitalità in una RSA. Oltre ad un punto di ascolto, aperto tutti i giovedì dalle 14 alle 16 presso la nostra sede in via Gardinali 15 a Castelverde, abbiamo promosso un ciclo di conferenze con professionisti del settore”.

Il percorso “Teniamoci per mano” avrà inizio mercoledì 22 gennaio, alle ore 18, presso la sala conferenze dell’oratorio di Castelverde in via Ubaldo Ferrari 2. Il dottor Fabrizio Arrigoni, psicologo e il dottor Andrea Visigalli, direttore sanitario della Fondazione Redentore, si confronteranno sul tema “Relazioni e reazione della cura in RSA”.

Un secondo appuntamento sarà mercoledì 12 febbraio e sarà dedicato all’approccio con l’anziano, su come assisterlo in maniera corretta e su come aiutarlo a mantenere una certa autonomia nella cura di sé stesso; al microfono si alterneranno alcune figure professionali della RSA: l’educatrice Sonia Casella, l’infermiera e coordinatrice RSA Carla Brocchieri, l’operatrice socio-sanitaria Sommi Katiuscia e l’ausiliaria socio-assistenziale Patrizia Pizzi.

Sempre in febbraio, mercoledì 26, il focus sarà sul rapporto dell’anziano con il cibo: oltre ai dottori Arrigoni e Visigalli interverrà anche l’infermiera Brocchieri. Nei mesi successivi verranno trattati altri temi fondamentali legati all’assistenza dell’anziano come l’approccio alla demenza, le attività ludico occupazionali, i servizi territoriali, il ruolo delle figure giuridiche come l’amministratore di sostegno. L’itinerario si concluderà con un approfondimento sul fine vita, un tema di scottante attualità che sarà trattato sia dal punto di vista medico sia morale.

“Tutti gli incontri – conclude il presidente – si terranno all’oratorio di Castelverde sempre a partire dalle ore 18: un orario che ci sembra consono per chi lavora, ma che non vuole mancare per capire di più e meglio come assistere i propri cari e quali scelte fare per il loro bene. Ringrazio il consultorio UCIPEM per questa nuova opportunità che permette alla nostra Fondazione di aprirsi ulteriormente al territorio offrendo la ricchezza delle proprie competenze e professionalità. Un pensiero riconoscente anche all’équipe animativa della RSA e agli uffici amministrativi per l’organizzazione impeccabile del ciclo di conferenze”.

