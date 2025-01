Anche per tutta la durata del nuovo anno, per garantire la salute dei nostri amici a quattro zampe, quattro ambulatori di Cremona forniranno il servizio di reperibilità festiva veterinaria nella fascia oraria 8-20 in tutti i giorni festivi dell’anno. Gli ambulatori partecipanti sono quello del dottor Fabrizio Bernardi, in piazza Aldo Moro al quartiere Cambonino, l’ambulatorio veterinario associato Bravi e Tremolada di via Pettinari, la dottoressa Laura Mori, con ambulatorio in via Brescia, e la dottoressa Alessandra Raimondi in via Cesare Battisti a Gadesco Pieve Delmona.

Un servizio essenziale che questi veterinari forniscono con la loro disponibilità da circa 30 anni. Al numero di telefono 338 9821893 risponderà il veterinario di turno che riceverà presso la sua struttura.

“E ‘ un servizio strutturato”, ha spiegato la dottoressa Laura Mori, “in cui il veterinario dà la disponibilità che copre in parte le esigenze che la cittadinanza sente della carenza di un pronto soccorso. In realtà la copertura diurna festiva c’è da trent’anni, ma non sono coperte le notti. Dalle 20 alle 8 del giorno successivo è necessario rivolgersi ad una clinica aperta 24 ore“.

La dottoressa Mori ha ribadito che “gli ambulatori di Cremona non sono cliniche, non sono ospedali e non possono fare la reperibilità delle 24 ore, in quanto sono strutture con l’autorizzazione a lavorare in orari definiti. Si tratta comunque di un servizio fondamentale che da parte nostra è gratuito, perchè la visita, quella sì, è a pagamento, ma è una nostra disponibilità senza sovvenzioni. E’ uno sforzo grande che i veterinari fanno per cercare di ovviare alle note criticità della mancanza di un pronto soccorso. Criticità che conosciamo benissimo, ma che non abbiamo modo di coprire diversamente”.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata